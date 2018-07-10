بينهم مستشار الملك سلمان.. حضور عربي في حفل تنصيب أردوغان

كتب – محمد الصباغ:

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، حضر الإثنين حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وأضافت الوكالة الرسمية أن مستشار خادم الحرمين الشريفين حضر مراسم تنصيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

كما أشارت إلى أنه نقل "تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وبحسب وسائل إعلامية تركية، فقد شارك 4 زعماء عرب فقط في الحفل الكبير في القصر الرئاسة بالعاصمة، وهم أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، ورؤساء السودان "عمر البشير"، والصومال "محمد عبد الله محمد فرماجو"، وموريتانيا "محمد ولد عبد العزيز".

كما شارك رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله نيابة عن الرئيس محمود عباس، وعبد السلام كاجمان نائب رئيس المجلس الرئاسي اللّيبي، وأسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

وحسب وسائل إعلام جزائرية شارك رئيس الوزراء أحمد أويحيى ممثلاً عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حفل التنصيب، فيما ناب عن ملك المغرب محمد السادس رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن من بين المشاركين رؤساء البوسنة والهرسك وبلغاريا وجورجيا وكازاخستان وباكستان والصومال وأوكرانيا وفنزويلا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء وبرلمانات 28 دولة من بينهم رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف.

وأعلن أردوغان الاثنين عن تشكيل حكومة جديدة بعد ساعات من أداءه اليمين الدستورية، تضم 16 وزيرا ونائب واحد للرئيس.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، اختار أردوغان "فؤاد أوقطاي" نائبا للرئيس، و"براءت ألبيرق" وزيرا للخزانة والمالية، و"فاتح دونماز" وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.

وحافظ على منصبه كل من؛ وزير العدل "عبد الحميد غُل"، ووزير الداخلية، "سليمان صويلو"، ووزير الخارجية، "مولود جاويش أوغلو".

وتم تعيين "مراد قوروم" وزيرا للبيئة والتطوير العمراني، و"ضياء سلجوق" وزيراً للتربية، و"محمد قصاب أوغلو" وزيرا للشباب والرياضة، و"بكر باك دميرلي" وزيرا للزراعة والغابات.

كما تم تعيين "خلوصي أكار" وزيرا للدفاع، و"محمد أرصوي" وزيرا للثقافة والسياحة، و"فخر الدين قوجة" وزيرا للصحة، و"زهراء زمرّد سلجوق" وزيرةً للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية

فيما تولى "مصطفى ورانك"، منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، و"روهصار بكجان" وزيرة للتجارة، و"جاهد طوران" وزير للنقل والبنى التحتية.