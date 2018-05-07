بدء مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسًا لروسيا

القاهرة – (مصراوي):

انطلقت في القصر الرئاسي الكرملين، منذ قليل، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين، رئيسا لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، وهي الفترة الرئاسية الرابعة في حياته السياسية.

يؤدي فلاديمير بوتين، الرئيس المنتخب، اليمين الدستورية أمام الشعب الروسي والمسؤولين وأعضاء مجلسي البرلمان الروسي، وذلك خلال مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا مجددا.

وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس من العام الحالي. وفاز بوتين بنسبة 76.69% من الأصوات، ووفقا للجنة الانتخابية المركزية فإن 56430712 ناخبا صوتوا للرئيس الحالي.

ويحمل حرس الشرف العلم الوطني والدستور وعلامة الرئيس عبر قاعة غيورغوفسكي والكسندروفسكي وصولا إلى قاعة اندرييفسكي.

ويعلن رئيس المحكمة الدستورية استلام رئيس الدولة منصبه ويسلمه رموز السلطة.

وفي نهاية الحفل، تقوم المدفعية بإطلاق النار 30 مرة. ويجري عرض الفوج الرئاسي في ساحة الكاتدرائية.

ويتم تحديد قائمة الضيوف من قبل خدمة البروتوكول. ويحضر المراسم أعضاء مجلس الوزراء والبرلمانيون ورؤساء الإدارة الرئاسية وقضاة المحكمة الدستورية والسلك الدبلوماسي وغيرهم من المدعوين.