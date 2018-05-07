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بوتين سيصل حفل تنصيبه رئيسا مشيا على الأقدام بدلا من سيارة ليموزين

10:47 ص الإثنين 07 مايو 2018
بوتين سيصل حفل تنصيبه رئيسا مشيا على الأقدام بدلا من سيارة ليموزين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

(بي بي سي):

ينصب قبل ظهر اليوم، الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إعادة انتخابه للمرة الرابعة.

ويسيطر بوتين على السلطة في روسيا منذ 18 عاما إما كرئيس للدولة أو رئيس للوزراء.

ويقول مناصروه إن بوتين تمكن خلال سنوات حكمه من إعادة مجد بلاده على الساحة الدولية.

بينما يصفه معارضوه بالحاكم المستبد ويشبهونه بالقيصر.

وشهدت روسيا خلال الأيام الأخيرة مظاهرات مناهضة لحكم بوتين في عدد من المدن.

ومن المتوقع أن يكون حفل تنصيبه متواضعا مقارنة بالمرات السابقة التي نصب فيها، ويتوقع أن يصل الكرملين مشيا على الأقدام بدلا من الوصول بسيارة ليموزين فارهة.

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