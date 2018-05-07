سكاي نيوز: محمد الحوثي تواجد في مقر رئاسة الجمهورية اليمنية وقت قصفه

القاهرة – (مصراوي):

نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر يمنية، تأكيدها أن القيادي في الحوثي محمد علي الحوثي، ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، كانا في مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة التحرير بصنعاء وقت تنفيذ غارات التحالف العربي.

ولم يتم التأكيد حتى الآن إذا كانا قُتلا بسبب الغارات.

وشنّت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاثنين، غارات على مقر رئاسة الجمهورية في منطقة التحرير وسط صنعاء.