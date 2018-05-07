عشرات الجرحى جراء زلزال جديد جنوب غربي إيران

طهران- (د ب أ):

صرح مسؤول إيراني بأن العشرات أصيبوا جراء زلزلال جديد ضرب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مناطق بمحافظة "كهكيلوية وبوير أحمد" جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن رئيس مركز الحوادث والطوارئ الطبية جلال بوران فرد أن الزلزال أسفر عن إصابة 82 شخصا.

وبلغت قوة الزلال 4.8 درجة على مقياس ريختر وضرب مدينة جيتاب في المحافظة، على عمق خمسة كيلومترات.

كانت المحافظة ذاتها قد تعرضت لزلزال الأربعاء الماضي بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر وتسبب أيضا في إصابة العشرات.

وكان زلزال مدمر بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب الحدود الإيرانية العراقية في نوفمبر الماضي، وأسفر في غرب إيران عن مقتل ما لا يقل عن 530 شخصا. وأعقبه المئات من الهزات الارتدادية.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.