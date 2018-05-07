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أرسل رسائل مخلة علي الهاتف .. طالبات يضربن مدرس جامعي "

09:30 ص الإثنين 07 مايو 2018
أرسل رسائل مخلة علي الهاتف .. طالبات يضربن مدرس جامعي "

محمود علي

ضرب طالبات مدرس جامعي أرسل لهن رسائل فاحشة علي هواتفهم المحمولة.

والتقطت كاميرات المراقبة الداخلية لجامعة نسائية في باتيمالا في البنجاب بالهند مشهداً غير عادي في الحالة التي ليست الأولي بحسب ما نقله موقع "زي نيوز" الهندي، أثناء اعتداء طالبات علي مدرس بسبب أعمال مخلة بالآداب.

وأضاف الموقع أن مدرساً جامعياً آخر تم اتهامه في بداية العام بالتحرش الجنسي بعدد من الطالبات، واللاتي نظمن احتجاجات لمنعه من دخول الجامعة وألقت شرطة العاصمة الهندية "نيو دهلي" القبض عليه قبل أن تطلق سراحه بكفالة فيما بعد.

الهاتف مدرس جامعي طالبات كاميرات المراقبة البنجاب
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