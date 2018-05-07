"نستلة" تحصل على حقوق تسويق وبيع وتوزيع مجموعة من منتجات "ستارباكس" بقيمة 7 مليارات دولار

سياتل (أمريكا) - (د ب أ):

أعلنت شركة الأغذية السويسرية "نستلة" وسلسلة المقاهي الأمريكية "ستارباكس" توقيع اتفاق تحالف عالمي بينهما، يتيح للشركة السويسرية الحصول على رخصة دائمة لتسويق مجموعة منتجات "ستارباكس" الشهيرة بقيمة 15ر7 مليار دولار.

ووفقا للصفقة ستحصل "نستلة" على حقوق تسويق وبيع وتوزيع منتجات "ستارباكس" و"سياتلز بست كوفي" و"ستارباكس ريزرف" وتي فانا" و"ستراباكس فيا" في مختلف أنحاء العالم.

في الوقت نفسه ستحتفظ "ستارباكس" بحصة كبيرة في التحالف باعتبارها صاحب حق الترخيص والمورد للأساسي لهذه المنتجات والمنتجات الأخرى.

ولا تتضمن الصفقة نقل ملكية أي أصول ثابتة بين الشركتين وهو ما يضمن عملية تكامل سهلة وفعالة.

في الوقت نفسه تحتاج الصفقة إلى موافقة السلطات المعنية. ومن المنتظر اتمامها خلال الصيف الحالي أو في مطلع الخريف المقبل. ولا تتضمن الصفقة منتجات القهوة سريعة التحضير والشاي والعصائر.

ومن المقرر انتقال حوالي 500 عامل من "ستارباكس" إلى "نستلة" لضمان انتظام أداء القطاعات التي تتضمنها الصفقة وتوسعاتها العالمية.

وتعتزم "ستارباكس" استخدام حصيلة الصفقة في تسريع وتيرة برنامج إعادة شراء الأسهم حيث من المتوقع أن تعيد السلسلة الأمريكية حوالي 20 مليار دولار نقدا إلى مساهميها سواء في صورة توزيعات نقدية أو إعادة شراء أسهم حتى نهاية العام المالي 2020.