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مقتل شخص في انفجار غاز بمنطقة سكنية بشمال سول

09:20 ص الإثنين 07 مايو 2018
مقتل شخص في انفجار غاز بمنطقة سكنية بشمال سول

ارشيفية

سول - (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين أن سيدة لقيت حتفها وتضررت أربعة منازل إثر وقوع انفجار غاز بمنطقة سكنية شمال العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الانفجار وقع في منطقة يانجي بإقليم جيونجي نحو الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقائق صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وأضافت يونهاب أنه عثر على جثة السيدة، التي يعتقد أنها في الستينيات من عمرها، داخل أحد المنازل.

وقالت الوكالة إن الدمار الكامل لحق بمنزلين ، في حين تضرر منزلان آخران في الحريق الذي يعتقد أنه وقع بسبب غاز البترول المسال.

سول انفجار غاز جثة كوريا الجنوبية

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