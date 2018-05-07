ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمسجد في أفغانستان إلى 17 قتيلا

كابول - (د ب ا):

قال مسؤولون اليوم، الاثنين، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع داخل مسجد في إقليم خوست بشرق أفغانستان مساء أمس الأحد ارتفعت إلى 17 قتيلا.

وقال حبيب شاه انصاري رئيس إدارة الصحة العامة بالإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن 34 شخصا أصيبوا في الحادث، الذي وقع بمسجد يعقوبي ويستخدم كمركز لتسجيل الناخبين في مدينة خوست، عاصمة الإقليم.

وأكد عبد الوالي وحيد زاي، العضو بمجلس الإقليم، عدد الضحايا، وقال إن التفجير ناجم عن انفجار متفجرات تم وضعها داخل المسجد قبل وقوع الانفجار.

ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تورط الحركة في الانفجار.

وبحسب التقرير الربعي الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة منتصف شهر أبريل الماضي، فإن الهجمات الانتحارية تعد السبب الأساسي لوقوع خسائر مدنية في أفغانستان، تمثل 33 % من إجمالي حجم الخسائر.

وأضاف التقرير أن 236 شخصا قتلوا وأصيب 515 أخرون بسبب التفجيرات الانتحارية في الفترة ما بين يناير ومارس هذا العام.