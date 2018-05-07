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زلزال يضرب السواحل الشرقية لكامتشاتكا الروسية

08:22 ص الإثنين 07 مايو 2018
زلزال يضرب السواحل الشرقية لكامتشاتكا الروسية

زلزال

موسكو- أ ش أ:

قال المتحدث باسم هيئة المسح الجيوفيزيائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فرع كامتشاتكا، الإثنين، إن زلزالا بلغت قوته 4 درجات تم تسجيله من قبل خبراء الزلازل في خليج أفاشا قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا.

وأضاف المتحدث، فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "أنه تم تسجيل الحدث الزلزالي صباح اليوم، ووقع مركز الزلزال على عمق أكثر من 96 كيلومترا، 90 كيلومترا إلى الشرق من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".

وذكر المدير الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه لا توجد إصابات أو دمار نتيجة للزلزال، ولم يتم الإعلان عن خطر حدوث موجات مد تسونامي.

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زلزال كامتشاتكا حالات الطوارئ الروسية روسيا

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