استطلاعات تشير إلى تقدم حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات البلدية بتونس

تونس - (د ب أ):

كشفت استطلاعات رأي عن فوز حزب حركة النهضة الاسلامية في أول انتخابات بلدية في تونس منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

وبحسب نتائج استطلاعات أجرتها مؤسسة "سيجما كونساي" وبثها التلفزيون الرسمي بعد غلق مكاتب الاقتراع، فازت حركة النهضة الاسلامية بنسبة 5ر27 بالمئة من اجمالي أصوات الناخبين.

وحل حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي في المركز الثاني بنسبة 5ر22 بالمئة.

وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 7ر33 بالمئة من بين أكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل.

وهذه أول انتخابات بلدية تجري بتونس خلال فترة انتقالها السياسي لكنها شهدت أقل نسبة مشاركة مقارنة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 والانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014 حيث فاقت نسبة المشاركة 60 بالمئة.

وأعلنت هيئة الانتخابات أنها ستقدم النتائج الرسمية الأولية يوم 9 مايو.