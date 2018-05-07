عمدة ألماني منتخب يتعرض لهجوم في احتفال بانتصاره

فرايبورج - (د ب أ):

تعرض عمدة مدينة فرايبورج المنتخب، في جنوب غربي ألمانيا، للهجوم خلال حفل أقيم بمناسبة انتصاره في الانتخابات اليوم الأحد، بعد ساعات من فوزه على العمدة المنتهية ولايته الذي شغل المنصب لمدة 16 عاما.

وقال متحدث باسم الشرطة إن مارتن هورن يخضع للعلاج في خدمات الطوارئ من إصابات طفيفة. وأضاف أنه تم اعتقال المشتبه به في الهجوم.

وحصل هورن، المرشح المستقل، على 2ر44 بالمئة من الأصوات، بينما حصل ديتر سالومان ، المنتهية ولايته على 7ر30 بالمئة وينتمي لحزب الخضر.