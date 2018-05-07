الدفعة الرابعة من مسلحي جنوب دمشق تغادر إلى الشمال السوري

دمشق - (د ب أ):

غادرت الدفعة الرابعة من مسلحي بلدات جنوب دمشق وعائلاتهم العاصمة دمشق باتجاه الشمال السوري .

وقال مصدر أمني سوري لوكالة الانباء الالمانية ليل الاحد إن 62 حافلة تقل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وهم مسلحون وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم قد غادرت .

وأكد المصدر أن " عملية خروج المسلحين وعائلاتهم ستستمر ربما إلى يوم الاربعاء القادم".

وغادرت خلال الدفعات الثلاث الماضية أكثر من خمسة آلاف شخص بواسطة 109 حافلات من بلدات جنوب دمشق إلى منطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.