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أهم التصريحات في 24 ساعة: أمريكا ستندم

12:08 ص الإثنين 07 مايو 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: أمريكا ستندم

الرئيس الإيراني حسن روحاني

عداد – محمد الصباغ:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده مصممة على مواجهة ما وصفه بالعدوان الإيراني وهو في المهد، بينما هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلًا إن أمريكا ستندم ندمًا تاريخيًا إذا ما انسحبت من الاتفاق النووي، بينما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من اندلاع حرب حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

نتنياهو إيران حسن روحاني الاتفاق النووي الايراني إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة

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