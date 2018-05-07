أهم التصريحات في 24 ساعة: أمريكا ستندم

عداد – محمد الصباغ:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده مصممة على مواجهة ما وصفه بالعدوان الإيراني وهو في المهد، بينما هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلًا إن أمريكا ستندم ندمًا تاريخيًا إذا ما انسحبت من الاتفاق النووي، بينما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من اندلاع حرب حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.