تونس: نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية بلغت ٣٤.٧ ٪‏

تونس - (أ ش أ)

قال أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة التونسية للانتخابات إن نسبة الإقبال على المشاركة في أول انتخابات بلدية في تونس تجرى بعد الثورة بلغت7.34 بالمائة.

وأضاف الجربوعي ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن هذه النسبة تعادل عددا من الأصوات يبلغ مليون و796 ألف و154 مقترعا.

ولفت إلى أن نسبة الإقبال تعد مقارنة بالانتخابات النيابية عام ٢٠١٤ أقل كثيرا ، داعيا السياسيين في تونس للنظر إلى هذه النتائج وتحليلها وكشف أوجها القصور التي أدت اليها.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بمجهود جبار لحث الناخبين على النزول والمشاركة ، ومع ذلك قال الجربوعي "نحن كهيئة نحترم قرار الشعب التونسي".

وكشفت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات خلال ندوة إعلامية مساء اليوم عن نسب الإقبال على التصويت خلال الانتخابات البلدية في جميع الولايات والتي جاءت كالتالي :

أريانة 33%

القصرين 33%

القيروان 33%

الكاف 35%

المنستير 46%

المهدية 41%

باجة 31%

بن عروس 33%

بنزرت 29%

تطاوين 28%

توزر 31%

تونس1- 26%

تونس 2- 33%

جندوبة 28%

زغوان 43%

سليانة 37%

سوسة 36%

سيدي بوزيد %35

صفاقس1- %37

صفاتقس 2- %32

قابس %34

قبلي %37

قفصة %36

مدنين %35

منوبة %29

نابل 1- 31%

نابل 2- %36