الداخلية اللبنانية: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية تخطت 49%

(مصراوي)

كشفت وزارة الداخلية اللبنانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد، تخطت 49% وفقًا لما صرح به وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر صحفي قبل قليل.

وأضاف المشنوق "من لم يقترع فليتحمّل مسؤولية بأن لا يعترض في المستقبل لأنه أتيح له أن يقترع".

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء لبنان بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ 2009، ومن المرجح أن تفوز القوى السياسية التقليدية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن 8.46 % من أكثر من 6.3 مليون مواطن يحق لهم التصويت ذهبوا إلى لجان الاقتراع حتى الساعة 1500 بتوقيت جرينتش قبل انتهاء التصويت بساعة.

وأفاد المراقبون في وقت سابق بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بانخفاض نسبة الإقبال في العاصمة بيروت وشمال لبنان.