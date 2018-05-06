محامي ترامب: الرئيس قد يستخدم حقه الدستوري ويرفض المثول أمام التحقيق

نيويورك - (أ ش أ)

ألمح رودي جيولاني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى أن الأخير قد يرفض الامتثال لمذكرة استدعاء قضائي مستخدما حقه الرئاسي بموجب التعديل الخامس من الدستور الأمريكي لمنع إجباره على المثول أمام التحقيق.

وقال جيولاني - في تصريحات متلفزة أوردتها صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - لدى سؤاله عما إذا كان ترامب سيمتثل لمذكرة استدعاء في حال صدورها، "لسنا مضطرين لذلك".

ويخشى محاميو ترامب من أن يكون استجوابه تحت القسم فخًا للإيقاع به في تهمة الحنث باليمين.

وترك جيولاني الاحتمال مفتوحا أمام قيام ترامب باستخدام حقه بموجب التعديل الخامس في الدستور والخاص برفض الإدلاء بشهادته إذا ما أُجبر على المثول أمام هيئة محلفين.

وأضاف جيولاني: "موكلي يرغب في الإدلاء بشهادته ونتمنى أن تتاح لنا فرصة إخباره بالمخاطرة التي سيقوم بها".

ويبحث الفريق القانوني لترامب مع مولر مسألة إتاحة مقابلة محتملة بين المحقق الخاص والرئيس في إطار التحقيق الجاري بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 ، وما إذا كان ترامب قد عرقل سير العدالة عندما أقال مدير مكتب التحققات الفيدرالي جيمس كومي في مايو 2017.

وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة ترامب على إجراء مقابلة طواعية سيسمح لمحاميي ترامب بفرض شروطهم، لكنه إن رفض وصدرت بحقه مذكرة استدعاء فقد تكون ظروف المقابلة غير مواتية له.

وكان مولر قد أثار احتمال إصدار مذكرة استدعاء للرئيس ترامب في حالة رفض الأخير إجراء مقابلة وذلك في نقاشه مع محاميي ترامب في مارس الماضي، حسبما كشفت وول ستريت جورنال مشيرة إلى أنه إذا رفض ترامب الإدلاء بشهادته فسيثير ذلك معركة قانونية تبتّ فيها المحكمة العليا الأمريكية.