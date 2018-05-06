الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 فلسطينيين خلال محاولة لاختراق منطقة الحدود مع قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ثلاثة فلسطينيين بالرصاص بعدما حاولوا اجتياز سياج على حدود غزة إلى داخل إسرائيل اليوم الأحد، وذلك بعد ساعات من قصف طائرات حربية إسرائيلية موقعا لحماس في رد انتقامي على "أجسام تشتعل فيها النيران " تم إطلاقها من غزة.

وفي بيان، قال الجيش إن مجموعة من أربعة فلسطينيين حاولت "التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وتخريب البنية التحتية الأمنية". وأضاف أنه تم العثور على كاميرا وفأس وقناع أوكسجين في احدى حقائب أولئك الأربعة بعد ذلك.

وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتلهم مشيرة إلى أن أسمى اثنين منهم هما بهاء عبدالرحمن قديح (23 عاما) ومحمد خالد أبو ريدا (20 عاما).

وفي وقت سابق، قال الجيش إنه استهدف موقعا لحماس كان يستخدم في "إرسال أجسام مشتعلة في محاولة لإضرام النيران بالأراضي في إسرائيل".

ومنذ الثلاثين من مارس، ينظم عشرات الآلاف من الفلسطينيين احتجاجات كل يوم جمعة على طول حدود غزة. وخلال الاحتجاجات، بدأ بعض الفلسطينيين في أن يطيروا طائرات ورقية تحمل أجساما مشتعلة في محاولة لإشعال حقول زراعية إسرائيلية على الجانب الآخر.

وكان تفجير اليوم الأحد هو المرة الأولى التي ترد فيها إسرائيل رسميا على الطائرات الورقية المشتعلة بعدما عبرت مجتمعات زراعية إسرائيلية عن قلقها من تلك الظاهرة.

وقال يورام ليفي المتحدث باسم خدمات مكافحة الحرائق الإسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن 15حريقا على الأقل كان سببه الطائرات الورقية.

وقتل ما إجماله 52 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1900 آخرين برصاص إسرائيلي منذ بداية مظاهرات يوم العودة الكبرى ووقعت معظم حالات القتلى خلال الاحتجاجات.

وتقول إسرائيل التي تواجه باتهامات استخدام القوة غير القانونية حيال المحتجين إن حماس تستخدم المظاهرات كستار لارتكاب هجمات على السياج الحدودي الإسرائيلي وبشكل أساسي على التجمعات الإسرائيلية التي تقع على بعد مئات الأمتار من السياج.