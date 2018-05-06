محامي ترامب لا يستبعد رفض "الرئيس" الإجابة على أسئلة التحقيق بشأن روسيا

واشنطن - (أ ش أ)

قال رودولف جولياني، المحامي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يستبعد احتمالية أن يستخدم "ترامب" حقة الدستوري ويرفض الإجابة على أسئلة التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأضاف جولياني، خلال تصريحات نقلها راديو "صوت أمريكا" اليوم الأحد، أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق مع المحقق الخاص في القضية روبرت مولر، فيما يتعلق بإدلاء "ترامب" بشهادته في التحقيقات، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إلا إذا اطلّع "ترامب" على الأسئلة أولا مع ضمان ألا يكون استجوابه تحت القسم.

وكان "مولر" قد ذكر أنه من الممكن أن يستدعي "ترامب" للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام هيئة قضائية كبيرة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق طوعي بشأن شهادته.

وكان "ترامب" قد أكد أن فريق حملته الانتخابية لم يتواطأ مع روسيا، كما أن روسيا قد نفت أي تدخل لها في الانتخابات رغم ما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية.