حرس السواحل الليبي: إنقاذ 211 مهاجر غير شرعي في عمليتين منفصلتين

طرابلس - (د ب أ):

تمكن حرس السواحل الليبي من إنقاذ 211 مهاجرا غير قانوني في عمليتين منفصلتين.

و وقام الزورق صبراتة في العملية الأولى بإنقاذ 114 مهاجرا غير شرعي بينهم 21 امرأة, وأربعة أطفال، وتمكن منتسبو حرس السواحل من انتشال جثة واحدة خلال العملية، فيما تم التبليغ عن فقدان مهاجر آخر "دون ذكر تفاصيل".

وبحسب مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، فإن المهاجرين المنتمين لجنسيات أفريقية مختلفة كانوا على متن قارب مطاطي خرج من مدينة الزاوية الواقعة نحو 40 كيلومترا غرب طرابلس، وتمت عملية إنقاذهم على بُعد 13 ميلا بحريا شمال المدينة.

وبعد العملية الأولى بساعات، تمكن الزورق رأس جدير من إنقاذ 97 مهاجرا، بينهم أربع نساء, كانوا على متن قارب مطاطي. وكان من ضمنهم 29 مهاجرا مصريا وتونسيان، فيما ينتمي البقية لجنسيات أفريقية مختلفة.

وتم إنقاذ المهاجرين على بُعد 35 ميلا شمال منطقة جنزور الواقعة في الطرف الغربي من العاصمة، في حين أفادت مصادر من البحرية بأن القارب خرج من مدينة صبراتة.

وبعد اكتمال العمليتين، جرى نقل كل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث جرى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء "تاجوراء" في الطرف الشرقي من طرابلس.

يشار إلى أن ليبيا منصة انطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول عبر البحر المتوسط إلى أوروبا سعيا وراء ظروف معيشية أفضل.