وزيرة داخلية سلوفاكيا تنفي تورط بلادها في خطف رجل أعمال فيتنامي

براتسلافا - (د ب أ):

قالت مسؤولة حكومية في سلوفاكيا لوسائل إعلام محلية اليوم الأحد إنه من المستحيل تماما أن تلعب براتسلافا دورا في عملية اختطاف مزعومة لرجل أعمال فيتنامي في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت وزيرة الداخلية دينيسا ساكوفا لقناة "تي أيه ثري" التليفزيونية إن "الوفد الفيتنامي خضع بكامله للتفتيش من قبل الشرطة قبل استخدامه الطائرة الحكومية السلوفاكية. الكل كان يحمل جوازات سفر دبلوماسية. ولم يتم اقتياد أحد للطائرة في الأصفاد أو ضد رغبته".

وتتعارض تصريحات ساكوفا مع تقييم أكثر حذرا لرئيس الوزراء بيتر بيليجريني الذي كان في زيارة إلى برلين يوم الأربعاء ولم يستبعد أن يكون الوفد الفيتنامي "قد أساء استغلال" كرم الضيافة للحكومة السلوفاكية من أجل إعادة رجل الأعمال ترينه شوان تانه إلى بلاده.

كان تانه قد فر من فيتنام إلى ألمانيا عام 2016 هربا من تهم جنائية. وتزعم الحكومة الألمانية أن وكلاء فيتناميين خطفوا تانه في برلين بعدما سعى للحصول على لجوء سياسي في يوليو عام 2017. وتصر الحكومة الفيتنامية على أنه قد عاد للبلاد طواعية.

و في براتسلافا، اعترفت وزارة الداخلية الشهر الماضي أنه قد تم منح وفد فيتنامي طائرة حكومية سلوفاكية لمغادرة برلين في يوليو عام 2017 وهو نفس التوقيت الذي تمت فيه عملية الاختطاف المزعومة.

غير أن الوسائل التي تم من خلالها نقل تانه إلى فيتنام لا تزال يلفها الغموض.