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الرئيس اليمني: "الحوثي" ‏ارتدت عن التوافق لمصلحة إيران

09:46 م الأحد 06 مايو 2018
الرئيس اليمني: "الحوثي" ‏ارتدت عن التوافق لمصلحة إيران

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

عدن - (أ ش أ)

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن ‏مليشيا ‏الحوثي في بلاده، ارتدت عن ‏التوافق الذي تم في مؤتمر ‏الحوار الوطني لمصلحة إيران وتنفيذًا لأجندتها ‏الدخيلة لزعزعة أمن ‏واستقرار اليمن والمنطقة.

جاء ذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية، خلال لقاء الرئيس هادي اليوم الأحد في العاصمة السعودية "الرياض" مع عضو ‏مجلس ‏الشيوخ البلجيكي الان ديستيكيه، وعددً من ‏أعضاء ‏البرلمان .

وجدد الرئيس هادي ، خلال اللقاء، موقف الحكومة اليمنية الشرعية الثابت و‏الداعم ‏للسلام العادل المبني على المرجعيات ‏الثلاث.

وثمن هادي، دور بلجيكا في إطار دول ‏الاتحاد ‏الأوروبي ودعمها لليمن في مختلف ‏المجالات ‏ومنها الجوانب الإنسانية والتنموية، متطلعًا إلى ‏تعزيز وتطوير وتفعيل الدور البلجيكي ‏لما فيه ‏مصلحة الشعب اليمني الذي يمر بظروف ‏صعبه ‏واستثنائية في هذه المرحلة الراهنة.

ومن جهتهم، جدد أعضاء الوفد البلجيكي ‏موقف ‏حكومة بلادهم الداعم لليمن وتقديمها ‏للمساعدات ‏الإنسانية والتنموية عبر المنظمات ‏الدولية و‏من خلال الدعم المباشر الذي وصل خلال ‏العام ‏الماضي إلى نحو 12 مليون دولار أمريكي ‏لمصلحة ‏الجوانب الإنسانية في اليمن.

هذا المحتوى من

عبدربه منصور هادي إيرا الحوثيين مجلس ‏الشيوخ البلجيكي

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