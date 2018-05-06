الرئيس اليمني: "الحوثي" ارتدت عن التوافق لمصلحة إيران
عدن - (أ ش أ)
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن مليشيا الحوثي في بلاده، ارتدت عن التوافق الذي تم في مؤتمر الحوار الوطني لمصلحة إيران وتنفيذًا لأجندتها الدخيلة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
جاء ذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية، خلال لقاء الرئيس هادي اليوم الأحد في العاصمة السعودية "الرياض" مع عضو مجلس الشيوخ البلجيكي الان ديستيكيه، وعددً من أعضاء البرلمان .
وجدد الرئيس هادي ، خلال اللقاء، موقف الحكومة اليمنية الشرعية الثابت والداعم للسلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث.
وثمن هادي، دور بلجيكا في إطار دول الاتحاد الأوروبي ودعمها لليمن في مختلف المجالات ومنها الجوانب الإنسانية والتنموية، متطلعًا إلى تعزيز وتطوير وتفعيل الدور البلجيكي لما فيه مصلحة الشعب اليمني الذي يمر بظروف صعبه واستثنائية في هذه المرحلة الراهنة.
ومن جهتهم، جدد أعضاء الوفد البلجيكي موقف حكومة بلادهم الداعم لليمن وتقديمها للمساعدات الإنسانية والتنموية عبر المنظمات الدولية ومن خلال الدعم المباشر الذي وصل خلال العام الماضي إلى نحو 12 مليون دولار أمريكي لمصلحة الجوانب الإنسانية في اليمن.
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