السعودية تدين هجوماً مسلحاً استهدف وزير الداخلية الباكستاني

الرياض - (أ ش أ)

أدانت المملكة العربية السعودية ، اليوم الأحد، بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال في منطقة ناروال بإقليم البنجاب.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، إن المملكة العربية السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف وزير الداخلية الباكستاني ، متمنيا الشفاء العاجل للوزير الباكستاني.

وأكد وقوف المملكة إلى جانب باكستان فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.