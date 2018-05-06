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السعودية تدين هجوماً مسلحاً استهدف وزير الداخلية الباكستاني

09:37 م الأحد 06 مايو 2018
السعودية تدين هجوماً مسلحاً استهدف وزير الداخلية الباكستاني

السعودية

الرياض - (أ ش أ)

أدانت المملكة العربية السعودية ، اليوم الأحد، بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال في منطقة ناروال بإقليم البنجاب.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، إن المملكة العربية السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف وزير الداخلية الباكستاني ، متمنيا الشفاء العاجل للوزير الباكستاني.

وأكد وقوف المملكة إلى جانب باكستان فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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