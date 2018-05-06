سنغافورة تستضيف لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية في يونيو

بكين - (أ ش أ)

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية إن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من المرجح عقده في سنغافورة في منتصف يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية عن تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أنه رغم طرْح ترامب لفكرة عقد اللقاء التاريخي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين إلا أن الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي اختارا بدلا من ذلك سنغافورة كطرف ثالث لاستضافة الاجتماع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموعد المذكور (منتصف يونيو) يؤخر الاجتماع ويجعله بعد انعقاد قمة مجموعة السبع الأقوى اقتصاديا في العالم، ومن بينها أمريكا واليابان، والمزمعة في كندا يومي 8 و9 يونيو.

وأضافت الصحيفة أنه نظرا لعدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب فإن هناك احتمالية بأن يغيّر ترامب هذا المسار ويستقر على عقد لقائه مع كيم في بلدة بانمونجوم بالمنطقة منزوعة السلاح، والتي استضافت الأسبوع الماضي القمة بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

ولفتت إلى أن ترامب نفسه أكد، الجمعة الماضي، أن موعد ومكان عقد لقائه مع كيم تم الاتفاق عليه، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وتأتي قمة ترامب وكيم بعد اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي في واشنطن يوم 22 مايو الجاري لمناقشة خططهما للقمة المقبلة بين أمريكا وكوريا الشمالية التي ستسعى لنزع السلاح النووي وإنهاء الحرب الكورية رسميا.