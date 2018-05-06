محكمة حوثية تقضي بإعدام شخص بعد قطع يده ورجله بتهمة الحرابة

صنعاء - (د ب أ):

قضت محكمة يمنية خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأحد، بالحكم بإعدام شخص بعد قطع يده ورجله، بعد اتهامه "بارتكاب جريمة الحرابة".

وقالت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الجماعة، إن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أدانت متهمين بتزعم عصابة مسلحة للتقطع والاختطاف وارتكاب جرائم حرابة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء".

واضافت الوكالة "قضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي محمد مفلح، بإدانة رياض على يحيى عباس، بالتهم المنسوبة إليه ومعاقبته بقطع يده اليمني من الرسغ، ورجله اليسرى من الكعب حدا، لارتكابه جريمة الحرابة وكذا معاقبته بالإعدام تعزيرا لارتكابه جريمة تزعم عصابة مسلحة للتقطع والاختطاف في أمانة العاصمة وخارجها".

كما قضت المحكمة بسجن اثنين اخرين، لسبع سنوات، بتهم مرتبطة بالحرابة، وجعلهم تحت رقابة الشرطة بعد قضاء فترة الحبس مدة ثلاث سنوات.

وتخضع العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من أربعة أعوام، في حين وجهت لهم عدة اتهامات من قبل الحكومة اليمنية الشرعية ومنظمات دولية ومحلية بارتكاب "جرائم ضد حقوق الإنسان".