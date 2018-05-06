السفير السعودي بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده بوزارة الخارجية

(مصراوي)

تقدم السفير السعودي بالقاهرة، أسامة نقلي، بنسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية سامح شكري وذلك بمقر وزارة الخارجية اليوم الأحد.

وفي بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، جاء أن وزير الخارجية التقى السفير السعودي وناقشا أيضًا العلاقات المتميزة بين البلدين.

واستقبل أيضًا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "نقلي" بمقر جامعة الدول العربي حيث قدم الأخير خطاب اعتماده مندوبًا دائمًا من المملكة لدى الجامعة العربية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث مجمل الأوضاع على الساحة العربية.