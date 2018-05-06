السعودية تدمر صاروخين أطلقهما الحوثيون ضد "أهداف اقتصادية" بالمملكة

(مصراوي)

أفادت قناة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي بالمملكة دمرت صاروخين باليستيين استهدفا مدينة نجران.

وأشارت إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران هم من أطلقوا الصاروخين من اليمن جنوب المملكة.

ومن جانبها أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية إنها استهدف عدد من الأهداف "الاقتصادية" في مدينة نجران بالسعودية بدفعة من صواريخ "بدر 1" الباليستية.

وبدأ التحالف الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية عملية عسكرية في اليمن منذ عام 2015 بهدف إعادة حكومة الرئيس المعترف به دليًا عبدربه منصور هادي إلى الحكم.

وجاء ذلك بعدما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء، ما اضطر هادي إلى الهرب بعيدًا عن العاصمة.