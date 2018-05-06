ليبيا: إنقاذ عشرات المهاجرين بينهم 29 مصريا قبالة مصراتة

القاهرة (مصراوي)

قالت البحرية الليبية الأحد إنها أنقذت 97 مهاجرا بينهم 29 مصريا، قبالة سواحل مصراتة، كانوا في طريقهم إلى سواحل أوروبا.

أضافت في بيان نشرته على حسابها على فيسبوك أن هناك أربع سيدات بين المهاجرين الذين كانوا على متن قارب مطاطي.

وأشارت إلى المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، وتم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية.

وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا. وينظم مهربون رحلاتهم لنقل المهاجرين في قوارب متهالكة مزودة بقليل من الوقود تنقذها سفن دولية في عرض البحر بعد خروجها من المياه الليبية.