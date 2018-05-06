قوات الجيش اليمني تقتحم مركز مديرية كتاف بصعدة

عدن - (أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد، من اقتحام مركز مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة بعد معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي .

وقال مصدر ميداني يمني في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) إن قوات الجيش تقدمت إلى منطقة "العطفين"، وأحكمت السيطرة على المواقع والطرق المؤدية إلى مركز مديرية كتاف، وسط تقدم مستمر لقوات الجيش .

وأوضح المصدر أن المعارك التي بدأت، الجمعة الماضية، أسفرت عن مصرع أكثر من 20 من عناصر المليشيا، بينهم 3 قيادات ميدانية كبيرة في المليشيا ، مؤكدا أن الساعات القادمة ستحمل الكثير من المفاجئات .