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قوات الجيش اليمني تقتحم مركز مديرية كتاف بصعدة

08:16 م الأحد 06 مايو 2018
قوات الجيش اليمني تقتحم مركز مديرية كتاف بصعدة

قوات الجيش اليمني - ارشيفية

عدن - (أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد، من اقتحام مركز مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة بعد معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي .

وقال مصدر ميداني يمني في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) إن قوات الجيش تقدمت إلى منطقة "العطفين"، وأحكمت السيطرة على المواقع والطرق المؤدية إلى مركز مديرية كتاف، وسط تقدم مستمر لقوات الجيش .

وأوضح المصدر أن المعارك التي بدأت، الجمعة الماضية، أسفرت عن مصرع أكثر من 20 من عناصر المليشيا، بينهم 3 قيادات ميدانية كبيرة في المليشيا ، مؤكدا أن الساعات القادمة ستحمل الكثير من المفاجئات .

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الجيش اليمني ليشيا الحوثي الحوثيين اليمن

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