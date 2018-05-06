ماكرون يحذر من اندلاع حرب حال انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي

باريس - (أ ش أ)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من اندلاع حرب حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015.

وقال ماكرون -في حديث مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية نشر اليوم الأحد، "سنفتح صندوق باندورا..ويمكن أن تندلع حربا، معربا عن اعتقاده أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب ليست لديه النية للخروج من الاتفاق.

وكان مسؤولان من البيت الأبيض ومصدر مقرب من الإدارة الأمريكية أعلنوا الأربعاء أن ترامب قد قرر تقريبا الخروج من الاتفاق نص على إنهاء البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة عليها.

ومع اقتراب انتهاء المهلة في 12 مايو التي اعلن عنها الرئيس ترامب لإعطاء الفرصة للأوروبيين لتشديد بنود الاتفاق النووي، تسعى فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا لفتح مفاوضات مع إيران حول برنامجها الباليستي وأنشطتها النووية بعد عام 2025 وهو العام الذي سينتهي فيه العمل بالبنود الرئيسية للاتفاق، وكذلك حول دورها في نزاعات الشرق الأوسط لا سيما في سوريا و اليمن.