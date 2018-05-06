الصدر يحث الأكراد والأقليات على المشاركة بقوة في الانتخابات العراقية المقبلة

النجف - (د ب ا):

حث الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الاحد ، الاكراد والاقليات الاخرى في العراق على المشاركة بقوة وثبات وعزم في الانتخابات العامة البرلمانية التي تشهدها البلاد السبت المقبل.

وقال الصدر في بيان إن"الانتخابات والعملية الديمقراطية سنت لكل الطوائف لا للاغلبية فقط وعليهم أن يشاركو بقوة وعزم".

وأضاف"لابد لصوت الكرد ان يعلو على الظلم والفساد كما علا صوت شيعة العراق وسنته وعلى الاقليات الاخرى ان تشارك بكل ثبات وعزم».

ومن المنتظر ان يتوجه صباح يوم السبت المقبل اكثر من 24مليونا و200الف عراقي في 18محافظة،بما فيها اقليم كردستان لانتخاب برلمان عراقي جديد مكون من 329نائبا هو الرابع منذ الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في ربيع عام 2003.