الرئيس التونسي: الانتخابات البلدية رسالة للعالم بأسره

تونس - أ ش أ

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إن "الانتخابات البلدية رسالة ليس فقط للتونسيين، بل للعالم بأسره، مفادها أن تونس سائرة في الاتجاه الصحيح على درب الديمقراطية التي اعتبرها "ممارسة وليست شعارا".

وأضاف السبسي، في تصريح اليوم الأحد، أن إجراء أول انتخابات بلدية بعد الثورة، هو العنوان الأبرز للديمقراطية، وأن تونس اختارت النهج الانتخابي لتكريس هذا التوجه على أرض الواقع، مثلما اختارت قيادتها عبر صناديق الاقتراع، مؤكدا أن بلاده "لن تتراجع عن هذا النهج".

وأشار إلى أن الاختلاف مع بعض التوجهات السياسية وارد، لكنها تبقى وطنية وقادرة على خدمة تونس، مؤكدا أهمية الوحدة الوطنية لكسب رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "التشريعية والرئاسية 2019" التي ستدعم المسار الديمقراطي وتعزز مناخ الاستقرار والتقدم للبلاد للسنوات المقبلة.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية التونسية أدلى بصوته في الانتخابات البلدية، اليوم الأحد، بمركز اقتراع المدرسة الابتدائية سيدي فرج بسكرة بولاية أريانة.