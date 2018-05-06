عباس يبدأ جولة تشمل تشيلي وفنزويلا وكوبا

رام الله - (د ب أ):

أعلن مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس بدأ اليوم الأحد جولة خارجية تشمل تشيلي وفنزويلا وكوبا.

وقال مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن جولة عباس تهدف إلى حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.

وذكر الخالدي أن لقاءات عباس ستبحث خصوصا حشد الدعم ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتثبيت الحق الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.