 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد محيي الدين الانتخابات اللبنانية مجزرة الرحاب صندوق النقد الدولي سد النهضة محمد صلاح

عباس يبدأ جولة تشمل تشيلي وفنزويلا وكوبا

04:43 م الأحد 06 مايو 2018
عباس يبدأ جولة تشمل تشيلي وفنزويلا وكوبا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (د ب أ):

أعلن مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس بدأ اليوم الأحد جولة خارجية تشمل تشيلي وفنزويلا وكوبا.

وقال مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن جولة عباس تهدف إلى حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.

وذكر الخالدي أن لقاءات عباس ستبحث خصوصا حشد الدعم ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتثبيت الحق الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

محمود عباس فنزويلا كوبا تشيلي مجدي الخالدي القضية الفلسطينية ترامب

الخبر التالى:

أردوغان يتوعد بعمليات عسكرية جديدة عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان