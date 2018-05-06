مسيرة حاشدة في اليمن تقديرا للدور الإماراتي

القاهرة – (مصراوي):

تحت شعار "الإمارات سند سقطرى"، شهدت محافظة سقطرى اليمنية مسيرة جماهيرية حاشدة تقديرا للدور الإماراتي في الأرخبيل، وتقديم دولة الإمارات للعديد من الخدمات الإنسانية وإقامة مشاريع للبنية التحتية فيها.

ودعمت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية قطاع الزراعة في الأرخبيل، في إطار خطة الاكتفاء الذاتي لتأمين احتياجات سكان جزيرة سقطرى من الغذاء، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ونجح مشروع حفر الآبار الارتوازية في بادية جزيرة سقطرى، بمساعدة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، في حل معضلة كبيرة كانت تؤرق حياة الآلاف من السكان.

كما أسهم الدعم المقدم من مؤسسة الشيخ خليفة لمؤسسة الكهرباء في الجزيرة في عودة التيار الكهربائي للعمل من دون توقف.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي، يعتمد سكان الأرخبيل على مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في علاجهم وتوفير الخدمات الصحية لهم. وتعمل إدارة المستشفى على توسعته، وفتح أقسام جديدة، من شأنها أن تلبي احتياجات السكان.

وعلى الصعيد الأمني، يؤدي مركز شرطة حديبو الشامل في جزيرة سقطرى دورا هاما في إشاعة أجواء الاستقرار. ويساهم المركز، الذي أنشئ بدعم من دولة الإمارات، في استخراج وثائق ملكية المركبات ورخص القيادة الخاصة بالسائقين.