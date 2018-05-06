الصحة الفلسطينية تعلن سقوط شهيدين على السلك الحدودي لغزة

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال شرق خزاعة شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأكد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، وصول شهيد الى المستشفى الأوروبي في خان يونس واصابة وصفت بالخطيرة، استشهد بعد وقت قصير نتيجة إطلاق النار بشكل مباشر على مجموعة من الشبان اقتربوا من السلك الحدودي بالقرب من خزاعة.

وأفاد مراسل معا أن الشهيد الاول هو بهاء عبد الرحمن قديح، 23 عامًا، فيما أدخل المصاب إلى غرفة العمليات في مستشفى غزة الأوروبي، والثاني محمد خالد أبو ريدة، 20 عامًا، استشهد متأثر بجراح اصيب بها قبل قليل ليرتفع عدد الشهداء شرق خان يونس برصاص الاحتلال الى اثنين.

وحاول مجموعة من الشباب الفلسطينيين قص السلك بالقرب من الحدود، عندما أطلقت عليهم قوات الاحتلال النار بشكل مباشر.

بدوره ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيين اثنين بعد ان اجتازا برفقة فلسطيني ثالث السياج الالكتروني جنوب قطاع غزة.