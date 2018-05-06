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هزة أرضية بقوة 3 درجات في الكويت

03:55 م الأحد 06 مايو 2018
هزة أرضية بقوة 3 درجات في الكويت

مقياس ريختر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، شرق منطقة كبد وجنوب منطقة الجهراء.

وقال بيان صحفي صادر عن المعهد إن الهزة وقعت في تمام الساعة 1.50 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وبعمق 3.7 كيلومتر بباطن الارض، وفقا لوكالة "كونا".

وأضاف البيان ان الهزة التي رصدتها الشبكة شعر بها العديد من المواطنين والمقيمين في انحاء البلاد.

الكويت هزة أرضية رصد الزلازل مقياس ريختر

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