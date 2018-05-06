أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب السعودية الجديد لدى الجامعة العربية

القاهرة - أ ش أ

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

وقال النقلي في تصريح للصحفيين، تشرفت اليوم بلقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وقدمت له خطاب اعتمادي كمندوب دائم للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية.

وأضاف أن الجامعة العربية هي بيت العرب الأول، مشيرًا إلى لديه تجربة دبلوماسية كبيرة في التعامل مع الجامعة، وأعرب عن تطلعه لاستكمال تلك المسيرة بما يخدم أهداف وتطلعات الدول العربية وبيت العرب.