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تصويت ضعيف في الانتخابات البرلمانية اللبنانية

02:52 م الأحد 06 مايو 2018
تصويت ضعيف في الانتخابات البرلمانية اللبنانية

القاهرة - (مصراوي):

بلغت نسبة الاقتراع في لبنان حتى منتصف نهار الأحد 20.28 في المائة، بحسب أرقام وزارة الداخلية التي أصدرتها في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ تسع سنوات.

وبحسب المحللين، فإن هذه الأرقام تشير إلى ضعف نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني والمرشح للانتخابات البرلمانية سعد الحريري أدلى بصوته في مركز اقتراع في بيروت، ودعا اللبنانيين للمشاركة في التصويت.

وقال الحريري: "إن شاء الله يعني.. كل مواطن لبناني يجب عليه أنه يقدم على هذه الانتخابات ليؤدي واجبه الوطني.. ليصوت للناس اللي بده أياهم.. وهذا الشيء اللي بيخلي البلد بعافية".

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