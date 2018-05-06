مقتل مدني وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم الأحد، بمقتل مدني وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد، فيما تم العثور على جثة رجل لقي مصرعه رميا بالرصاص شمالي العاصمة.

وقال المصدر - وفقا لما ذكرته قناة (السومرية) الإخبارية - "إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محلات تجارية بمنطقة الرضوانية جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر بجروح مختلفة".

وفي سياق متصل، أضاف المصدر أن قوة من شرطة النجدة عثرت على جثة رجل مجهول الهوية عليها آثار إطلاق نار في منطقة حي البساتين التابعة للشعب شمالي بغداد".

وكانت الشرطة العراقية قد أفادت، في وقت سابق، بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبي جنوبي العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.