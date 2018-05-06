اسرائيل تقصف موقعا لحركة حماس في غزة

(أ ف ب):

أعلن الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة ان اسرائيل استهدفت الليلة الماضية موقعا للحركة في قطاع غزة.

وبحسب الجيش الاسرائيلي نفذت الغارة ردا على القاء الفلسطينيين زجاجات حارقة فوق الحدود مع الدولة العبرية.

وقالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي لفرانس برس "الليلة الماضية شنت طائرة غارة على حركة حماس الارهابية قرب الجدار الفاصل شمال قطاع غزة".

واضافت "جاءت الغارة ردا على حادث وقع امس اطلق خلاله ارهابيون زجاجات حارقة لاضرام النار على الاراضي الاسرائيلية" دون مزيد من التفاصيل على الهدف.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس في بيان انه تم استهداف مركز مراقبة مضيفة ان الهجوم لم يسفر عن ضحايا.

في الايام الاخيرة إشارة الإعلام الاسرائيلي إلى أضرار جسيمة في مزارع جراء سقوط زجاجات حارقة تم ربطها بطائرات ورقية في الجانب الاخر من الحدود بين غزة واسرائيل.

وقتل 49 فلسطينيا برصاص القوات الاسرائيلية منذ اندلاع في 30 مارس حركة احتجاج تطالب بحق الفلسطينيين في العودة الى الاراضي التي طردوا منها او هربوا منها اثر قيام دولة اسرائيل في 1948. واصيب المئات بجروح.

ويتعرض الجيش الاسرائيلي لانتقادات لاستخدام القوة المفرطة في حين لم يصب أي جندي اسرائيلي.

واكدت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان الغارة التي نفذت الاحد لا علاقة لها بالانفجار الذي وقع السبت في وسط قطاع غزة واسفر عن مقتل ستة عناصر من حماس.