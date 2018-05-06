مساعدو أوباما يتهمون إسرائيل ومسؤولين في حملة ترامب بالتجسس عليهم

كتبت- هدى الشيمي:

اتهم أحد مساعدي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتجسس عليهم، بعد استعانتهم بوكالة استخباراتية إسرائيلية خاصة، بهدف تشويه سمعتهم خلال عملهم على الاتفاق النووي الإيراني.

وقال كولن كال، مستشار الأمن الوطني لنائب الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن، إن الشركة الاستخباراتية الخاصة استهدفته هو وزوجته، في محاولة للحصول على معلومات تُسيء لها، خلال عمل مسؤولي الإدارة على الاتفاق النووي الإيراني، وذلك حسب ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وكتب كال، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن مساعدي الرئيس الأمريكي ترامب استهدفوه، وغيره من المسؤولين السابقين الذين شاركوا في المفاوضات المتعلقة بتجارب إيران وأسلحتها النووية عام 2015.

وكانت صحيفة "ذا أوبزرفر" قد نشرت، أمس السبت، تقريرًا يزعم أن مسؤولين في إدارة ترامب استهدفوا أشخاص بعينهم من المسؤولين في إدارة أوباما من بينهم كال، وبن رودز نائب مستشار الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية

ويتذكر كال أن أحدهم قدم عرضًا لوزجته التي كانت تعمل في لجنة جمع التبرعات التابعة لمدرسة ابنته، وأخبرها بأنه يمثل شركة أسهم، وطلب منها الالتقاء بها لعقد اجتماع لمناقشة مشروع جديد.

وأشار كال إلى أنه تلقى بريدًا إلكترونيًا من شخص مجهول الهوية، يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالنشاط التطوعي الذي تقوم به زوجته في المدرسة التي تدرس فيها ابنتها، موضحا أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمدرسة يعرض بعض المعلومات الخاصة بالأنشطة التطوعية وجمع التبرعات، إلا أنه لا يحتوي على هذا الكم من التفاصيل الدقيقة.

ويتابع: "ربما تكون مسألة التجسس عليَ وعلى زوجتي وباقي أفراد عائلتي وأقربائي صدفة، ولكن حتى التفكير في حدوث أمر كهذا يوضح حجم التدهور الذي وصلت إليه بلدنا بعد وصول ترامب للرئاسة".

ومن المفترض أن يصدر ترامب قراره النهائي بشأن البقاء أو الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 12 مايو، وقد صرّح الأسابيع الأخيرة الماضية أن الاتفاق النووي مع إيراني كارثي، وما كان ينبغي أن يوقع أبدًا، وحاول القادة الأوربيين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الضغط عليه حتى لا ينسحب من الاتفاق، ويعيد فرض العقوبات على إيران.

وأغضبت تهديدات ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي إيران، وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، من أن الولايات المتحدة "ستندم ندما تاريخيا" إذا ما خرجت من الاتفاق النووي، وشدد في الوقت نفسه على أن بلاده لن تتفاوض أبدا حول قدراتها الصاروخية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية قول روحاني إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل "لن يغير من حياة الشعب الإيراني، فإيران تملك عدة برامج لمواجهة ومقاومة أي مخطط أمريكي".