السلمي: انسحاب إسرائيل من الترشح لمجلس الأمن انتصار للدبلوماسية العربية

القاهرة - أ ش أ

وصف رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، انسحاب اسرائيل من الترشح على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدول، بأنه يعد انتصاراً للدبلوماسية العربية الرسمية والبرلمانية.

وقال الدكتور السلمي في تصريح له اليوم، إن البرلمان العربي كان قد أعد خطة عمل للتصدي لهذا الترشح، ونفذها من خلال الجهود التي قام بها على الساحتين الإقليمية والدولية ومن خلال المواقف والرسائل التي أرسلها للمؤسسات الدولية وبرلمانات العالم.