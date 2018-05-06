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انسحاب ثاني مرشحة عن كتلة النصر في كردستان

12:18 م الأحد 06 مايو 2018
انسحاب ثاني مرشحة عن كتلة النصر في كردستان

أربيل هيويمان رمزي مرشحة كتلة النصر

بغداد - أ ش أ

انسحبت أربيل هيويمان رمزي، مرشحة عن كتلة "النصر" في أربيل اليوم الأحد، من الكتلة لتكون ثاني مرشحة في كردستان تنسحب خلال اليومين الماضيين.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن هيويمان رمزي انسحبت اليوم من كتلة "النصر" لأسباب لم تعلن عنها حتى الآن، موضحة أن هذه المرشحة هي الثانية في كردستان تنسحب من الكتلة.

وكانت وسائل إعلام كردية قد أعلنت يوم الخميس الماضي انسحاب المرشحة عن قائمة النصر التي يقودها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، روشن عبد السلام، من القائمة وانضمامها لقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيسه مسعود بارزاني في دهوك.

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Asha
كردستان كتلة النصر الحكومة العراقية حيدر العبادي الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني

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