السعودية تحسم الجدل حول فتح المحال وقت الصلاة ومنع الفصل بين الجنسين

كتبت- رنا أسامة:

نفت مصادر سعودية ما أُشيع حول اعتزام السُلطات فتح المحال التجارية في أوقات الصلاة، وإلغاء مبدأ الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، في إطار ما يُعرف ببرنامج "جودة الحياة 2020" لتحسين الحياة في المملكة.

ونقلت صحيفة "سبق" المحليّة عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، قولها إن برنامج "جودة الحياة 2020" لا يتضمن فتح المحال وقت الصلاة، نافية صحة المعلومات المتعلقة بإنهاء أنظمة فصل العائلات عن الأفراد في إطار البرنامج ذاته.

ودعت المصادر، التي لم تُسمها الصحيفة، إلى استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي والاطلاع على وثيقة البرنامج المنشورة عبر موقع رؤية المملكة 2030 .

وأطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الخميس الماضي، "برنامج جودة الحياة 2020" كجزء من تحقيق رؤية المملكة 2030، بكلفة تبلغ أكثر من 34 مليار دولار أمريكي.

وأعلن المجلس أن البرنامج يهدف إلى "تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ودعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية".

كانت صحيفة "عُكاظ" المحلية نشرت تقريرًا يوم الجمعة أفادت خلاله بأن "برنامج جودة الحياة 2020" أشار إلى أن عادتيّ إغلاق المحال والفصل بين الجنسين تتطلبان "تغييرًا فوريًا" من أجل زيادة مشاركة الناس في أنشطتها وتعزيز ثقة المستثمرين. فيما جرى حذف التقرير لاحقًا.

وقالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على نسخة من الوثيقة التي أشارت إليها الصحيفة، لكنها لم تُشِر إلى الفصل بين الجنسين أو إغلاق المتاجر من بين الإصلاحات المطلوبة، ولم يتم تحديد إطار زمني.

ونقلت عن لؤي بافقيه، الرئيس التنفيذي للبرنامج، السبت، قوله "ننظر لجميع الأشياء التي تخص المواطن والمُقيم، بما فيها الأشياء التي تخص جانب تحسين نمط الحياة، كما دخول العوائل إلى الملاعب الرياضية وقيادة المرأة".

ومنذ عشرات السنين، تفرض السعودية قواعد اجتماعية صارمة من بينها حظر الخمور والموسيقى والاختلاط بين الجنسين. ويقول مُحللون إنه لا يوجد أساس قانوني لفرض تطبيق إغلاق المتاجر أو الفصل بين الجنسين، بحسب رويترز.

ومازالت هيئة الأمر بالمعروف تجوب بعض الأماكن العامة ولكنها لم تعد تضايق الناس أثناء وجودهم في الشوارع وقت الصلاة أو تدخل المؤسسات الخاصة لفرض تطبيق الفصل بين الجنسين. ويرحب سعوديون كثيرون ولاسيما في المدن الكبيرة بالقيود على سلطة هذه الهيئة.

وانتشرت مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي، فبراير الماضي، بعدم إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة الأمر الذي ردّت عليه الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول: "إنه من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز آل سعود عند تأسيس المملكة العربية السعودية أن أمر بإغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة".

وكتبت الهيئة، عبر تويتر، نقلًا عن رئيسها عبدالرحمن بن عبد الله المسند، "من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز أن جعل رجالًا يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحثّ الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا ولله الحمد".

وأضافت "إقامة الصلاة من أعظم الأركان التي تقوم عليها الدولة المسلمة، ومن إقامة الصلاة الأمر بها والحث عليها والتحذير من التهاون في أدائها، ومنه أيضًا الأمر بها في الأسواق والمحلات والأماكن العامة".

وبدأ السماح على نحو متزايد بدخول رجال ونساء من غير المحارم معًا الأماكن المخصصة للعائلات في المطاعم في السعودية، ولم يعد يتم تطبيق الفصل بين الجنسين بصفة عامة في المناسبات العامة.

ومازالت متاجر تغلق في أوقات الصلاة لمدة 30 دقيقة تقريبًا خلال كل صلاة، ولكنها تسمح لبعض الزبائن بالبقاء في الداخل ومواصلة الشراء.