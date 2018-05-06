نتنياهو: مصممون على صد العدوان الإيراني وهو في مهده

كتبت – إيمان محمود

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مصممة على صد العدوان الإيراني ضدها وهو في مهده، حتى لو كان هذا ينطوي على صراع وعاجلا أفضل من آجلا.

وأضاف -في تغيردات على موقع تويتر- أن "الدول التي لم تكن مستعدة للعمل في الوقت المناسب ضد العدوان القاتل الذي شُنَّ ضدها دفعت لاحقا ثمنا أبهظ بكثير. لا نريد التصعيد ولكننا مستعدون لأي سيناريو محتمل".

واتهم نتنياهو الحرس الثوري الإيراني، أنه ينقل إلى سوريا على مدار الأشهر القليلة الأخيرة، أسلحة متقدمة من أجل ضرب إسرائيل في الجبهتين الأمامية والداخلية على حد سواء، من خلال الطائرات المسيرة الهجومية وصواريخ أرض-أرض ومنظومات دفاع جوي إيرانية تهدد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.