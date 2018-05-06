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تركيا تهدد الولايات المتحدة بسبب "مبيعات الأسلحة"

11:23 ص الأحد 06 مايو 2018
تركيا تهدد الولايات المتحدة بسبب "مبيعات الأسلحة"

وزير خارجية تركيا مولود شاووش أوغلو

القاهرة - (مصراوي):

قال وزير خارجية تركيا مولود شاووش أوغلو، الأحد، إن أنقرة سترد إذا ما أوقفت الولايات المتحدة مبيعات السلاح لها.

وفي مقابلة مع قناة (سي إن إن ترك)، وصف شاووش أوغلو اقتراحا من أعضاء في مجلس النواب الأميركي بوقف مبيعات الأسلحة مؤقتا، ومن بينها طائرات إف-35، لتركيا، بأنه "خطأ وغير منطقي" ولا يليق بالتحالف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

ونشر نواب أميركيون الجمعة تفاصيل مشروع قانون سياسات الدفاع الذي تبلغ قيمته 717 مليار دولار، ويشمل جهود التنافس مع روسيا والصين والإجراء الخاص بمبيعات الأسلحة إلى تركيا.

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