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مقتل شاب في حادث طعن بمدينة ليفربول البريطانية

11:15 ص الأحد 06 مايو 2018
مقتل شاب في حادث طعن بمدينة ليفربول البريطانية

الشرطة البريطانية

لندن - أ ش أ

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه في حادث طعن بمدينة "ليفربول" البريطانية.

وقالت شرطة مقاطعة "ميرسيسايد" بمدينة ليفربول - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأحد- إنه تم نقل الشاب الذي أصيب بجروح جراء طعن باستخدام سكين إلى المستشفى ، ولكنه توفي متأثرا بجراحه في وقت لاحق.

وتناشد الشرطة الأشخاص الذين شهدوا الواقعة بالإدلاء بإفادتهم، فيما تم إغلاق شارع "هانوفر" الذي وقع فيه الحادث حتى يتمكن الضباط من استكمال تحقيقاتهم الجنائية.

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