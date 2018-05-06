محامي ترامب: الرئيس الأمريكي ملتزم بتغيير النظام الإيراني

واشنطن - أ ش أ

أكد رودي جولياني أحد أعضاء الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي ملتزم بتغيير النظام الإيراني الحاكم .

وذكر راديو (سوا) الأمريكي أن تصريحات جولياني جاءت قبل أيام من الموعد النهائي لتحديد موقف واشنطن من تمديد الاتفاق النووي الإيراني.

ووصف جولياني النظام الإيراني بالدموي والفاسد، وقال " لقد كنت أدعم تغيير النظام الإيراني خلال السنوات ال 10 الماضية، ومازالت اعتقد انه الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط ".

وأشار إلى أن حركة (مجاهدي خلق) الإيرانية صنفت كمنظمة إرهابية ووضعت ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وكان ذلك من الأخطاء التي ارتكبتها إدارة كلينتون لاسترضاء إيران.

وأضاف أن " النظام الايراني معروف بدمويته وفساده ، واعتقد أن سيناريو كوريا الشمالية قد يتكرر مع إيران"، مؤكدا أن الرئيس ترامب أكثر فاعلية من سابقيه ولديه القدرة على وضع الأمور في نصابها على عكس الإدارات السابقة" - حسب تعبيره - .