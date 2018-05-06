سعد الحريري عقب إدلائه بصوته: لبنان يشهد عرسا انتخابيا كبيرا

بيروت - أ ش أ

وصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الانتخابات النيابية التي انطلقت في لبنان اليوم بأنها عرس انتخابي كبير.

وفي تصريحات له عقب إدلائه بصوته في الانتخابات في بيروت، دعا الحريري جميع اللبنانيين في بيروت وكل المناطق إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات من أجل مصلحة لبنان، موضحا أن وجود انتخابات نيابية بعد غياب 9 سنوات امر مفيد في حد ذاته.

واضاف أنه إذا نظرنا لما يحصل حولنا ورأينا أن لبنان يقوم بانتخابات ديمقراطية نجد أن البلد بألف خير وعلى كل مواطن لبناني أن يُقدم على الانتخاب ليؤدي واجبه الوطني ويصوته لمن يريد.

ووجه الحريري الشكر للقائمين على العملية الانتخابية من وزارتي الداخلية والخارجية وقوى الأمن والجيش اللبناني والمندوبين والمراقبين الدوليين والقضاة وكل المؤسسات وغيرهم لافتا الى انهم يقومون بواجب كبير لمصلحة البلد.