كوريا الجنوبية تؤكد عقد اجتماع بين مون وترامب في واشنطن أواخر هذا الشهر

سول- (د ب أ):

أكد مكتب الرئاسة في سول "البيت الأزرق" ما أعلنه البيت الأبيض بشأن عقد اجتماع القمة بين قيادتي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في واشنطن ، قائلا إن اجتماع الرئيسين دونالد ترامب ومو جيه-ان سيركز على مناقشة سبل ضمان نجاح مباحثات القمة المرتقبة بين قيادتي واشنطن وبيونج يانج، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم الاحد.

وقال كيم أو كيوم الناطق الرسمي باسم "البيت الأزرق" في بيان له إن اجتماع القمة بين مون وترامب يأتي في سياق تأكيد الجانبين على طبيعة التحالف المتين بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصداقة العميقة التي تجمع بين البلدين.

وأوضح كيم أن الاجتماع سيركز على بحث سبل التحضير لإنجاح مباحثات القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي.

وكان رئيسا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أجريا اتصالا هاتفيا بعد يوم واحد فقط من مباحثات القمة بين قيادتي الكوريتين الشهر الماضي، تعهدا خلاله على تعاون بلديهما الوثيق في القضايا ذات الصلة بنزع سلاح بيونج يانج النووي.

ويتوقع أن يُطلع مون نظيره الأمريكي لدى لقائه به على نتائج مباحثات القمة التي جمعت بينه وبين زعيم كوريا الشمالية.

وخلال مباحثات القمة اتفقت قيادتا الكوريتين على تفكيك سلاح بيونج يانج النووي بشكل كامل، والتوقيع على اتفاقية سلام لوضع حد لحالة الحرب التي تعيشها شبه الجزيرة الكورية منذ بداية خمسينيات القرن الماضي.

ويشكل اجتماع القمة بين واشنطن وبيونج يانج أرضية صلبة لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن تفكيك برنامج بيونج يانج النووي بشكل نهائي.

وكان البيت الأبيض قد قال مساء أمس الاول الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن في واشنطن في 22 مايو.